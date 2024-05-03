Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 877 bin 706 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 888 bin 51 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 560 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 635 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 877 bin 706 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 888 bin 51 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 2 bin 777 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 168 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.