Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 853 bin 442 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 756 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 21.00'de gerçekleşti. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı. Türkiye, 4 bin 222 megavatsaat elektrik ihracatı ve 7 bin 539 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

07.05.2024 10:19
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Türkiye'de dün günlük bazda 853 bin 442 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 756 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 929 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 423 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 853 bin 442 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 756 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13 ile akarsu santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 222 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 539 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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