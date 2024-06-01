Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 884 bin 771 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 119 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 122 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 358 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 884 bin 771 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 119 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,3 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,8 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 285 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 810 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.