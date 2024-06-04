Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 929 bin 92 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 935 bin 836 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 16.00'da gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 07.00'de kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

04.06.2024 10:21
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Türkiye'de dün günlük bazda 929 bin 92 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 935 bin 836 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 117 megavatsaatle saat 16.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 144 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 929 bin 92 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 935 bin 836 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,4 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 95 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 877 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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