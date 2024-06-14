Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 90 bin 739 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 102 bin 425 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 15.00'te 53 bin 654 megavatsaat olarak gerçekleşirken, en düşük tüketim saat 07.00'de 34 bin 411 megavatsaat oldu. Üretimde doğal gaz santralleri yüzde 26 payla birinci sırada yer alırken, barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 20,4 ve ithal kömür santralleri yüzde 18 payla takip etti. Türkiye dün 5 bin 216 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 16 bin 939 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

14.06.2024 10:41
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 90 bin 739 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 102 bin 425 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 654 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 411 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 90 bin 739 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 102 bin 425 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 18 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 216 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 939 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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