Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 90 bin 739 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 102 bin 425 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 654 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 411 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 90 bin 739 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 102 bin 425 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 18 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 216 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 939 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.