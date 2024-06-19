Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 735 bin 449 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 736 bin 131 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 724 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 657 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 735 bin 449 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 736 bin 131 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,5 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 354 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 36 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.