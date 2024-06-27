Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 71 bin 544 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 79 bin 772 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 15.00'te 52 bin 121 megavatsaat olarak gerçekleşirken, en düşük tüketim saat 07.00'de 35 bin 107 megavatsaat oldu. Üretimde ithal kömür santralleri yüzde 20,9 payla ilk sırada yer aldı ve bunu doğal gaz ve rüzgar santralleri takip etti. Türkiye dün 7 bin 944 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 16 bin 106 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

27.06.2024 10:39
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 71 bin 544 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 79 bin 772 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 121 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 107 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 71 bin 544 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 79 bin 772 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,9 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,6 ile doğal gaz ve yüzde 16,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 944 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 106 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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