Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 94 bin 912 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 97 bin 468 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 15.00'te 53 bin 969 megavatsaat olarak gerçekleşirken, en düşük tüketim saat 07.00'de 33 bin 717 megavatsaat oldu. Üretimde ithal kömür santralleri yüzde 20,6 payla ilk sırada yer aldı. Türkiye, dün 7 bin 322 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 9 bin 732 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

09.07.2024 10:27
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 94 bin 912 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 97 bin 468 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 969 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 717 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 94 bin 912 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 97 bin 468 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,6 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,1 ile doğal gaz ve yüzde 15,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 322 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 732 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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