Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 129 bin 686 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 129 bin 875 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 148 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 091 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 129 bin 686 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 129 bin 875 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 290 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 370 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.