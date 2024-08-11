Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 73 bin 228 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 75 bin 381 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 244 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 294 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 73 bin 228 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 75 bin 381 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,7 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 943 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 54 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.