Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 151 bin 405 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 155 bin 745 megavatsaat olarak kaydedildi. İhracat ve ithalat miktarları da verilere dahil edildi.

14.08.2024 10:16
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Türkiye'de dün, günlük bazda 1 milyon 151 bin 405 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 155 bin 745 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 56 bin 764 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 871 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 151 bin 405 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 155 bin 745 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 97 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 479 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

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