Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün, günlük bazda 1 milyon 139 bin 185 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 142 bin 999 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 485 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 432 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 139 bin 185 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 142 bin 99 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,6 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 674 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 521 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.