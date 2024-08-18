Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün, günlük bazda 1 milyon 55 bin 386 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 58 bin 626 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 537 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 564 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 55 bin 386??????? megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 58 bin 626??????? megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,5 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 17,3 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 289 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 537 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.