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Türkiye'de ilk kez albino çakal kayıt altına alındı - Son Dakika
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Türkiye'de ilk kez albino çakal kayıt altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal'ın kayıt altına alındığını duyurdu. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doğada nadir görülen bu olaya tanıklık ettiklerini belirtti. Albino çakalın görüntülerini kaydeden doğasever çiftçi Ramazan Gül'e teşekkür eden Yumaklı, yaban hayatının zenginliğine ve nadir güzelliklere birlikte sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye\'de ilk kez albino çakal kayıt altına alındı
21.01.2024 - 15:55,  Güncelleme: 15:56
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de ilk kez bir "albino çakal"ın kayıt altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, ülkede ilk kez "albino çakal"ın görüntülenmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ettiklerini aktaran Yumaklı, "Ülkemizde ilk kez 'albino çakal' kayıt altına alındı. Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun." ifadesini kullandı.

Yumaklı, bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine ulaştıran doğasever çiftçi Ramazan Gül'e teşekkür ederek, "Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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