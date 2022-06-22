Türkiye'de İş Dünyası yeni sayısında eğitimi ele aldı

İSTANBUL - Türkiye'de İş Dünyası Dergisi'nin 8'inci sayısı tanıtıldı. Derginin bu ayki sayısının ana teması eğitim oldu.

İhlas Medya Grubu bünyesinde yayın hayatına başlayan Türkiye'de İş Dünyası Dergisi'nin 8'inci sayısı İstanbul Ticaret Odası'nda düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Derginin bu ayki sayısının ana teması eğitim oldu. Metaverse kavramı, 4.0 ile uyumlu akıllı teknolojilere ilişkin bilgiler paylaşıldı. Derginin yeni sayısında eğitimde dijitalleşmeyle ilgili bilgiler yer alıyor.

Yeni sayı için düzenlenen etkinliğe; İTO Başkan Yardımcısı Dr. İsrafil Kuralay, eğitim alanında uzman kişiler, derginin yazarları ve yöneticileri katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Türkiye'de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, dergide bu ay eğitim konusunu ele aldıklarını söylerken 9'uncu sayısında ise kültür-sanat temasını işleyeceklerini duyurdu.

Dergide eğitim alanında uzman kişilerin görüşlerine yer verildiğini söyleyen Toprak, "8'inci sayımızda eğitim konusunu ele aldık. Eğitim alanında uzman hocaların değerlendirmelerine yer verdik. Toplantımıza da konuyla ilgili uzmanlar katıldı. Dergiye katkıda bulunulacak şekilde görüş alışverişinde bulunduk. İTO'nun da bu konuyla ilgili çok önemli çalışmaları var. Onların ev sahipliğinde yapmayı düşündük ve burada gerçekleştirdik. Ağustos sayımızda kültür ve sanatı ele alacağız. Kente kültür sanat nasıl katkılar sağlıyor onu değerlendireceğiz. Kültür, sanat konulu yeni sayımızın tanıtımını da 2 Temmuz'da Bodrum'da yapmayı planlıyoruz" dedi.