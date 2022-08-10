Türkiye 'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

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