Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika
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Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti

10.08.2022 09:58
Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti

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Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika
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