Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı şubatta 147 bin kişi arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı şubatta 147 bin kişi arttı

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, şubatta aylık bazda 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi oldu. İstihdam oranı da 0,2 puan artarak yüzde 49,3 ulaştı. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü ise 38 bin kişi artarak 35 milyon 501 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise yüzde 54 olarak gerçekleşti.

15.04.2024 10:23  Güncelleme: 10:27
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Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, şubatta aylık bazda 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, şubatta bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bine yükseldi. İstihdam oranı da 0,2 puan artarak yüzde 49,3 ulaştı. Bu oran erkeklerde yüzde 66,5, kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 38 bin kişi artarak 35 milyon 501 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 54 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7, kadınlarda ise yüzde 36,6 oldu.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, şubatta aylık bazda 0,2 saat artarak 43,5 saat olarak belirlendi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, şubatta aylık bazda 1,9 puan azalarak yüzde 24,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,3 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,6 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde şubat ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)65.76332.54733.216
İş gücü (bin kişi)35.50123.33712.164
İstihdam (bin kişi)32.42321.63310.789
İşsiz (bin kişi)3.0781.7031.374
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)30.2639.21021.053
İş gücüne katılma oranı (yüzde)5471,736,6
İstihdam oranı (yüzde)49,366,532,5
İşsizlik oranı (yüzde)8,77,311,3
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)15,613,419,6
(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı şubatta 147 bin kişi arttı - Son Dakika

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