Türkiye'de İstihdamda Düşüş

18.05.2026 11:26
2026'nın ilk çeyreğinde Türkiye'de istihdam 301 bin kişi azalarak 32.2 milyona geriledi.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, 2026'nın ilk çeyreğinde 2025'in son çeyreğine kıyasla 301 bin kişi azalarak 32 milyon 221 bin kişiye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2026 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine kıyasla 301 bin kişi azalarak, 32 milyon 221 bin kişi oldu. İstihdam oranı da 0,5 puanlık azalışla yüzde 48,3 olarak tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,3 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü söz konusu dönemde 353 bin kişi azalarak 35 milyon 116 bin kişiye düştü. İş gücüne katılma oranı da 0,7 puanlık gerilemeyle yüzde 52,6 oldu. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda yüzde 35,2 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 44 bin kişi, sanayi sektöründe 20 bin kişi, inşaat sektöründe 48 bin kişi ve hizmet sektöründe 189 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 13,8'i tarım, yüzde 20,2'si sanayi, yüzde 6,7'si inşaat, yüzde 59,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2026'nın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 saat azalarak 42,2 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,6 puanlık artışla yüzde 30,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,8 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,4 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde Ocak-Mart 2026 dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)66.740

32.99733.743
İş gücü (bin kişi)35.11623.25311.863
İstihdam (bin kişi)32.22121.67010.551
Tarım (bin kişi)4.4532.6611.792
Sanayi (bin kişi)6.5114.8841.627
İnşaat (bin kişi)2.1622.020142
Hizmet (bin kişi)19.09512.1056.991
İşsiz (bin kişi)2.8941.5821.312
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)31.6249.74521.879
İş gücüne katılma oranı (yüzde)52,670,535,2
İstihdam oranı (yüzde)48,365,731,3
İşsizlik oranı (yüzde)8,26,811,1
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)15,212,620,4
(Bitti)

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
