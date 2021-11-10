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Türkiye'de kripto para hacmi 1 milyar doları aştı - Son Dakika

Türkiye'de kripto para hacmi 1 milyar doları aştı

10.11.2021 14:27
Türkiye'de kripto para hacmi 1 milyar doları aştı

Para piyasaları uzmanı ve Sinerium Token kurucu ortağı Ayhan Yeniçeri, "Türkiye'de kripto para piyasasının büyüklüğünün 1 milyar doları aştığını ifade etti.

Para piyasaları uzmanı ve Sinerium Token kurucu ortağı Ayhan Yeniçeri, "Türkiye'de kripto para piyasasının büyüklüğünün 1 milyar doları aştığını ifade etti.

Türkiye'nin yeni kripto parası Sinerium Token yapılan lansmanla halka tanıtıldı. Kripto para piyasalarında daha önce yapılmamış olan Start up projelerinin desteklenmesi ile beraber global şirketlere, firmalara, vakıflara ve kuruluşlara tokenizasyon çalışması yapacak olan ilk coinin Sinerium olacağı bu toplantıyla tüm dünyaya anlatıldı.

Yapılan toplantıya sadece Türkiye'den değil birçok ülkeden de yatırımcı ve kripto para uzmanı katıldı. Toplantıya katılan uzmanlar Sinerium'un kripto para piyasasında büyük ses getirebileceği ve piyasada üst sıralarda yer alarak çok konuşulan coinler arasında olabileceği yorumlarında bulundu. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan para piyasaları uzmanı ve sinerium kurucu ortağı Ayhan Yeniçeri ise, gelecekteki yatırım araçları ile ilgili de önemli bilgiler verdi. Türkiye'de kripto para piyasa büyüklüğünün 1 milyar doları aştığını ifade eden Yeniçeri yakın gelecekte her şirketin kurumların ve markaların bir kripto paraya ihtiyacı olduğunu ve bütün hazırlıklarını buna göre yaptıklarını belirtti. Ayhan Yeniçeri, "Türkiye'nin ve dünyanın fon bulmakta zorlandığı yenilikçi Start-up fikirlerine destek olacak kripto parasını geliştirmekten mutluluk duyuyoruz. Türk yatırımcıların bir süre mesafeli yaklaştığı kripto paraya ilgi her geçen gün artıyor. Türkiye'deki piyasanın büyüklüğü tahminen 1 milyar doları aştı, yatırımcı sayısı ise 4 milyonu aşıyor. Şu anda çok sayıda Türk yatırımcı hem Türk hem de yabancı borsalarda işlem yapıyor. Kripto para piyasasında ise son dönemde özellikle fan tokenleri ve metaverse ilgi ve dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.

Son olarak Türkiye'deki yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Yeniçeri, hedefe ulaşmak için doğru yatırımlar yapılmasının öneminden bahsederek konuşmasını tamamladı. - KOCAELİ

Türkiye'de kripto para hacmi 1 milyar doları aştı
Türkiye'de kripto para hacmi 1 milyar doları aştı
Türkiye'de kripto para hacmi 1 milyar doları aştı

Yatırımcı, Türkiye, Kripto, token, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de kripto para hacmi 1 milyar doları aştı - Son Dakika Ekonomi


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