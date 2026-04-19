Türkiye'de Mobil Yatırımlar 5 Yılda 8 Kat Arttı - Son Dakika
Türkiye'de Mobil Yatırımlar 5 Yılda 8 Kat Arttı

19.04.2026 11:17
Türkiye'de mobil iletişim yatırımları son 5 yılda 10 milyardan 81 milyar liraya yükseldi.

Türkiye'de kesintisiz iletişimin sağlanması için son 5 yılda operatörler tarafından yapılan mobil yatırım tutarı, 8 katına çıkarak 10 milyar 176 milyondan 81 milyar 926 milyon liraya yükseldi.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu'ndan" derlediği bilgiye göre, ülkede elektronik haberleşme sektöründeki yatırımlar, hız kesmeden devam ediyor.

Bu doğrultuda, Türkiye'de kesintisiz iletişimin sağlanması için operatörlerin mobil yatırım tutarı, her yıl katlanarak sürüyor. Özellikle, 5G hazırlıkları ve altyapı modernizasyonu kapsamında, son yıllarda yatırımlar belirgin bir artış gösteriyor.

5 yılda 188 milyar liralık mobil yatırım

Operatörlerce, 2021'de 10 milyar 176 milyon liralık mobil yatırıma imza atılırken, 2022'de 14 milyar 624 milyon lira, 2023'te 30 milyar 486 milyon lira, 2024'te 50 milyar 766 milyon lira tutarında yatırım hayata geçirildi. İşletmeciler en fazla mobil yatırımı, 81 milyar 926 milyon lirayla 2025 yılında yaptı.

Böylelikle, 2021'den 2025 yılı sonuna kadar, Türkiye'de 5 yılda operatörler tarafından yapılan toplam mobil yatırımın tutarı, 187 milyar 978 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

İşletmelerce 2021-2025 döneminde gerçekleştirdikleri toplam yatırım tutarları şöyle:

YıllarYatırım miktarı (milyon TL)
202110.176
202214.624
202330.486
202450.766
202581.926
Toplam187.978

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Mobil Yatırımlar 5 Yılda 8 Kat Arttı - Son Dakika

SON DAKİKA: Türkiye'de Mobil Yatırımlar 5 Yılda 8 Kat Arttı - Son Dakika
