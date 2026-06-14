Türkiye'de Siber Güvenlik Kapasitesi Artıyor - Son Dakika
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Türkiye'de Siber Güvenlik Kapasitesi Artıyor

14.06.2026 11:18
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Türkiye, 2025'te 101 bin zararlı bağlantı tespit etti; siber güvenlik uzmanı sayısı 8,393'e ulaştı.

Türkiye'de 2025 yılı sonu itibarıyla Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) koordinasyonunda sektörel ve kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) tarafından 101 binden fazla zararlı bağlantı tespit edildi ve muhtemel siber saldırılara geçit verilmedi.

AA muhabirinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, ekonomik ve toplumsal hayatın tüm alanlarında köklü bir dönüşümü beraberinde getirdi.

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte siber güvenlik konusu da stratejik bir öncelik haline geldi.

8 bin 393 uzman görev yapıyor

Bu kapsamda BTK çatısı altında bulunan USOM ile siber güvenlik mücadelesi yürütülüyor.

USOM koordinasyonunda faaliyet gösteren 14 sektörel SOME ve 2 bin 401 kurumsal SOME bünyesinde 8 bin 393 siber güvenlik uzmanı görev yapıyor. Bu uzmanlarca, ülkenin siber güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu çerçevede kimlik avı, yapay zeka destekli dolandırıcılık, fidye yazılımı saldırıları, veri sızıntısı ve hırsızlığı gibi saldırılara geçit verilmiyor. Türkiye genelinde görev yapan bu siber güvenlik uzmanları, olası saldırıların erken tespiti ve müdahalesinde aktif rol üstleniyor.

USOM koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 8 bin 393 siber güvenlik uzmanı, 2025 yılı sonu itibarıyla 101 bin 500'ü aşkın zararlı bağlantıyı tespit ederek erişime kapattı.

Ayrıca, geçen yıl USOM tarafından 6 bin 805 siber güvenlik bildirimi, ilgili kurum ve kuruluşlara iletildi.

Türkiye'de geliştirilen ve yaygın olarak kullanılan üçüncü taraf yazılım, donanım ve diğer teknolojik ürünlerde tespit edilen güvenlik açıkları için CVE kimlik numaraları tahsis ediliyor. Bu kapsamda 2025'te 519 CVE ID ataması yapıldı.

Öte yandan, BTK Akademi ve USOM işbirliğinde öğrencilere yönelik uygulamalı siber güvenlik eğitimleri de düzenleniyor.

BTK Akademi üzerinden sunulan çevrim içi siber güvenlik eğitimlerinden yararlanan kullanıcı sayısı 2025 yılı sonu itibarıyla 837 bini aştı. Uygulamalı siber güvenlik eğitimi alan kişi sayısı da 1500'ü geçti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Siber Güvenlik Kapasitesi Artıyor - Son Dakika

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