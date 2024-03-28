Türkiye\'de sosyal koruma harcaması 2022\'de yüzde 60,2 arttı

Ekonomi

Türkiye'de sosyal koruma harcaması 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 60,2 artış göstererek 1 trilyon 291 milyar 77 milyon TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2000-2022 dönemi sosyal koruma istatistiklerini paylaştı.

Sosyal koruma harcaması 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 60,2 artış göstererek 1 trilyon 291 milyar 77 milyon TL oldu.

Bu harcamanın yüzde 98,2'sini 1 trilyon 267 milyar 924 milyon TL ile sosyal koruma yardımları oluşturdu.

Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 567 milyar 450 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu.

Bunu 396 milyar 993 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti. - ERZİNCAN