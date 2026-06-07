Türkiye'de Su Atlası Hazırlanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Türkiye Su Atlası" ile Türkiye'de ilk kez 25 havzada önemli yer üstü su kaynakları envanter haline getirilerek, söz konusu kaynakların dağılımları, teknik özellikleri ve sosyoekonomik boyutları bütüncül yaklaşımla ortaya konuldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, geçmişten bugüne aktarılan ve geleceğe taşınması gereken söz konusu su kaynakları, Bakanlığın Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Türkiye Su Atlası" ile önemli bir envanter haline getirildi.

Su kaynakları, tarih boyunca yaşamı destekleyen bir değer olarak korunması, etkin yönetilmesi ve sürdürülebilir şekilde gelecek nesillere aktarılması gereken en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Etkileri derinleşen küresel iklim krizi, artan kentleşme ve bunun yanında gelişen üretim, suyu yalnızca bir doğal kaynak olmaktan çıkararak stratejik bir ürün haline getiriyor.

25 bin kilometrelik güzergahta çalışma yürütüldü

Son yıllarda su yönetiminde dijital dönüşüm çerçevesinde atılan adımlar doğrultusunda geliştirilen veri temelli karar destek sistemleri, havza esaslı planlama çalışmaları ve su kaynaklarına ilişkin üretilen sayısal veri altlıkları, söz konusu çalışmanın temelini oluşturuyor. Türkiye'de ilk kez 25 su havzasında önemli yer üstü su kaynaklarını görsel, coğrafi, teknik ve ekolojik boyutlarıyla ele alan atlas, coğrafi bilgi sistemi tabanlı haritalar ve özgün görsellerle zenginleştirilerek, su kaynaklarının kültürel ve tarihsel özellikleri ile literatüre kazandırılması amacı taşıyor.

Türkiye Su Atlası, su kaynaklarını ve suyla ilişkili tarihi yapıları tanıma, koruma ve geliştirme süreçlerinde referans niteliği taşıyan güçlü bir stratejik doküman olarak öne çıkarken, atlas ile yer üstü su kaynaklarının coğrafi dağılımları, teknik özellikleri, yönetimsel statüleri, kuraklık, taşkın riskleri ve sosyoekonomik boyutları ortaya konuluyor.

Görsel içeriği için yaklaşık 25 bin kilometrelik güzergahta, profesyonel ekipler ve ileri teknoloji dron sistemleri kullanılarak, farklı mevsim ve ışık koşullarında görüntüleme çalışmaları yürütülen Türkiye Su Atlası, karar vericiler, bilim insanları, uygulayıcı kurumlar ve kamuoyu için ortak başvuru kaynağı niteliği de taşıyor. Bu kapsamlı çalışmayla su varlıklarının hidrolojik, ekolojik ve peyzaj değerleri de ayrıntılı biçimde belgeleniyor.

Türkiye 9 Haziran'da Su Atlası ile tanışacak

Öte yandan, iklim değişikliği sürecinde su tüketiminin azaltılması çerçevesinde, yeşil alanların sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurakçıl peyzaja dönüşüm önem kazanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülkenin 8 ekolojik bölgesine özgü kurakçıl peyzaja uyumlu türlerin belirlenmesi çalışmaları da yürütülüyor.

Bu kapsamda, 9 Haziran'da Ankara'da "Kentler Susamadan: Suyun Geleceği İçin Kurakçıl Peyzaj ve Türkiye Su Atlası Programı" ile Türkiye Su Atlası'nın tanıtımı ve 8 ekolojik bölgeye özgü kurakçıl peyzaja uygun bitki türlerinin belirlenmesine yönelik çalıştay gerçekleştirilecek.

Çalışmalarla, su kaynaklarının ve su yapılarının tanınması, korunması ve iklim değişikliğine karşı dirençliliğin artırılması için daha yeşil ve su dostu alanların oluşturulması hedefleniyor.