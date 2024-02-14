Türkiye genelinde ticari süt işletmecilerince toplanan inek sütü miktarı, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 4,8 artarak 10 milyon 218 bin 997 ton oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2023 dönemine ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.
Buna göre, Kasım 2023'te 810 bin 149 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, aralıkta yüzde 7,9 artarak 874 bin 193 ton oldu.
Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,9 arttı.
Söz konusu miktar, geçen yıl 2022'ye göre yüzde 4,8 artarak 10 milyon 218 bin 997 tona ulaştı.
Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre, yoğurt üretimi yüzde 3,3, içme sütü üretimi yüzde 8,5, ayran üretimi yüzde 9,5, tereyağı üretimi yüzde 6,9 ve inek peyniri üretimi yüzde 8,8 yükseldi.
Geçen yılın ocak-aralık döneminde 2022'ye göre, tereyağı üretimi yüzde 9 azalırken, ayran üretimi yüzde 8,3, yoğurt üretimi yüzde 4,3, inek peyniri üretimi yüzde 9,7 ve içme sütü üretimi yüzde 1,5 artış gösterdi.
Kasım 2023'te 139 bin 158 ton olan içme sütü üretimi, aralık ayında yüzde 4,7 artarak 145 bin 648 ton olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › 2023'te Türkiye'de Ticari Süt İşletmelerince Toplanan İnek Sütü Miktarı Arttı - Son Dakika
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