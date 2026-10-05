Türkiye'de üretken yapay zeka kullanımı yüzde 19,2'den yüzde 37,6'ya yükseldi - Son Dakika
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Türkiye'de üretken yapay zeka kullanımı yüzde 19,2'den yüzde 37,6'ya yükseldi

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TÜİK'in 2026 Yapay Zeka İstatistikleri'ne göre, üretken yapay zeka kullanan bireylerin oranı 2025'te yüzde 19,2 iken bu yıl yüzde 37,6'ya yükseldi. 65-74 yaş grubunda oran yüzde 1,7'den yüzde 5,1'e çıkarak üç katına ulaştı; 16-24 yaş grubunda yüzde 64,9 oldu.

Türkiye'de, 65-74 yaş aralığında yapay zeka kullanan bireylerin oranı geçen yıl yüzde 1,7 iken, bu yıl yüzde 5,1'e çıktı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "Yapay Zeka İstatistikleri 2026" bülteninden derlediği bilgilere göre, ülkede bilgisayar sistemlerinin metin, görüntü, ses gibi farklı büyük veri türlerini işleyerek, orijinal içerik oluşturmasına yarayan üretken yapay zekayı kullandığını beyan eden bireylerin oranı 2025'te yüzde 19,2 iken, bu yıl yüzde 37,6'ya yükseldi.

Yapay zeka kullanımı yaş gruplarına göre incelendiğinde, yaşlı bireylerin yapay zeka kullanım oranının bu yıl, geçen yıla göre büyük oranda arttığı görüldü. Bu doğrultuda, 65-74 yaş grubunda yapay zeka kullanımı geçen yıl yüzde 1,7 iken, bu yıl yüzde 5,1'e ulaştı. Böylece, bir yılda yapay zeka kullanan yaşlı nüfusun oranı, 3 katına çıkmış oldu.

Öte yandan, yaşlı erkek bireylerde yapay zeka kullanım oranı yüzde 2'den yüzde 5,3'e çıkarken, kadınlarda yüzde 1,2'den yüzde 4,9'a ulaştığı hesaplandı. Buna göre, yaşlı kadınlardaki yapay zeka kullanım oranı da bu yıl 2025'e göre 4 katına çıktı.

Gençlerin yarısından fazlası yapay zeka kullanıyor

Rakamlar, gençlerin büyük kısmının yapay zekayı gündelik hayatına entegre ettiğini de ortaya koydu.

Verilere göre, 16-24 yaş aralığındaki bireylerin yapay zeka kullanım oranı 2025'te yüzde 39,4 iken, bu yıl yüzde 64,9'a çıktı.

Öte yandan, 25-34 yaş grubunda ise bu teknolojinin kullanım oranı, aynı dönemlerde sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 55,7 olarak kayıtlara geçti.

Yaş grupları ilerlediğinde bu teknolojinin kullanım oranı gerilerken, 35-44 yaş grubunda geçen yıl yüzde 15,5 olan yapay zeka kullanımı bu yıl yüzde 38,1'i buldu.

Ayrıca, 45-54 yaş grubunda aynı dönemlerde yapay zeka kullanım oranı yüzde 7,1'den yüzde 20,6'ya, 55-64 yaş aralığında da yüzde 3,1'den yüzde 10,6'ya çıktı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Türkiye'de üretken yapay zeka kullanımı yüzde 19,2'den yüzde 37,6'ya yükseldi - Son Dakika
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