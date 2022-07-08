'TÜRKİYE'DEKİ GÜVEN ORTAMI TURİZMDEKİ TALEBİN ARTMASINI SAĞLIYOR?

Yaz aylarının gelmesiyle Türkiye'deki turizm talebi artmaya başladı. Turizm pazarında Türkiye'ye olan talep artışının sebepleri arasında güven atmosferinin artmasını ve buradaki otelciliğin kaliteli olmasını gösteren Crown Plaza İstanbul Tuzla Viaport Marina Genel Müdürü Kudret Bülbül, '2022 yazı Türkiye turizmi için çok verimli ve güzel geçecek. Önümüzde herhangi bir aksilik çıkmazsa neredeyse 2019 yılının performansını yakalayacağız diyebilirim. ve 2023'e de çok iddialı bir şekilde gireceğiz' dedi.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca açıklanan turizm İstatistiklerine göre, 2020 yılında Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 15 milyon 971 bin 201 olarak tespit edilirken, 2022 yılının ocak-mayıs aylarında gelen toplam ziyaretçi sayısı 12 milyon 710 bin 431 kişi olarak belirlendi. Bülbül, bu veriler ışığında 2022 yılının turizm açısından pandemi dönemine kıyasla çok daha verimli geçeceğini belirterek 'Tuzla'da İstanbul'da Orta Doğu pazarında çok güçlü bir şirketiz. Crowne Plaza İstanbul Tuzla Viaport Marina olarak oralarda bilinirliğimizi oldukça yükselttik. Şu an doluluk oranımız yüzde 90'ların üzerinde. Kurban Bayramı'nda muhtemelen yüzde 100'leri göreceğiz' ifadelerini kullandı.

'DÜNYANIN HER ÜLKESİNDE TÜRKİYE'YE YOĞUN TALEP VAR'

Kudret Bülbül, 'Dünyanın her ülkesinde Türkiye'ye yoğun talep var. Aslında Avrupa pazarında da çok büyük bir gücümüz var. İspanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da Türkiye çok yoğun talep oluyor. Ama yaz döneminde özellikle okulların kapanış ve açılışı dönemi Orta Doğu pazarında ciddi bir talep yaratıyor. Bir de Türkiye'nin misafirperver hizmeti, Türkiye'deki otelciliğin kalitesi bu talebi artarak devam ettiriyor. Yani Türkiye, Orta Doğu için çok ciddi bir potansiyel dolayısıyla o talepleri alıyoruz. Türkiye tabii ki ekonomik olarak zor şartlardan geçiyor. Burada yaklaşık iki yüze yakın bir istihdam var. Bizim böyle bir yatırımı, böyle bir dönemde yapmamızın, bitirmemizin, faaliyete sokmamızın ekonomik olarak çok büyük bir anlamı var. Biz Türkiye'ye ve ekonomimize inanıyoruz. Dolayısıyla her fırsatı da değerlendiriyoruz' şeklinde konuştu.

'OTELİMİZ TÜRKİYE'DE DENİZ ÜZERİNDE OLAN İLK VE TEK OTEL'

Avrupa ve Orta Doğu pazarından çok fazla müşterilerinin olduğunu vurgulayan Crowne Plaza İstanbul Tuzla Viaport Marina Genel Müdürü Bülbül, konuyla ilgili şunları söyledi:

'Otelimiz Türkiye'de deniz üzerinde olan ilk ve tek otel olarak 19 Mart 2022 tarihinde faaliyete geçti. Otelimiz 259 odalı. Altı tane çok büyük ve konforlu suitimiz var. Standart odalarımız da suit kıvamında yaklaşık kırk metrekarelik genişliğinde ve konforlu oluyorlar. Son teknolojik imkanlarla dolu bir konseptimiz var. Genelde iş ve tatil amaçlı gelen misafirleri burada ağırlamaktayız. Şu an bu bulunduğumuz bölge tersaneler bölgesi. Çok büyük organize sanayi şirketlerimiz var. Buradan gelen üst düzey ve genelde yabancı ağırlıklı olmak üzere yönetici ve beyaz yakalı misafirleri ağırlıyoruz. Tatil amaçlı da Orta Doğu pazarında özellikle Kuveyt, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan gibi ülkelerden çok yoğun bir talep oluyor. Bu bölgede biz konaklama ve yeme içme ihtiyacını karşılıyoruz. Aynı zamanda Viaport marina kompleksinde Aquapark, tema parkı, eğlence alanları, Aslan parkı gibi çok büyük eğlence temaları var. Bunlarla hem eğlence hem konaklama hem de tatili bir arada sunuyoruz.'

'KURBAN BAYRAMI'NDA MUHTEMELEN YÜZDE 100'LERİ GÖRECEĞİZ'

İstanbul'a artı bir değer katmak üzerine bu oteli inşa ettiklerini belirten Bülbül, 'Biz burada mevcut pastadan pay almak için değil pastayı büyütmek için aslında rekabetçi bir anlayışla bu tesisi hizmete soktuk. Tuzla'da İstanbul'da Orta Doğu pazarında çok güçlü bir şirketiz. Crowne Plaza İstanbul Tuzla Viaport Marina olarak oralarda bilinirliğimizi oldukça yükselttik. Kurban Bayramı için pazarlamalarımızı uzun zamandır yapıyoruz ama geçtiğimiz aydan itibaren yoğun bir talep alıyoruz. Şu an doluluk oranı yüzde 90'ların üzerinde. Kurban Bayramı'nda muhtemelen yüzde 100'leri göreceğiz. Aktif pazarlarımızda 2-3 aydır oralara talep alıyoruz. Tabii ki de Türkiye'nin turizminin ve Türkiye'deki bu güven atmosferinin de artmasıyla bu talepler artarak devam ediyor' dedi.