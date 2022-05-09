Türkiye'deki işsiz sayısı yüzde 23 artarak 3 milyon 383 bine ulaştı - Son Dakika
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Türkiye'deki işsiz sayısı yüzde 23 artarak 3 milyon 383 bine ulaştı

09.05.2022 13:27
Türkiye'deki işsiz sayısı yüzde 23 artarak 3 milyon 383 bine ulaştı

Türkiye İş Kurumu verilerine göre işsiz sayısı nisan ayında, bir önce yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış gösterip 3 milyon 383 bine ulaştı.

İŞKUR'un nisan ayı işsizlik rakamları yayınlandı. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü rakamlarına göre bir önceki yılın nisan ayında 2 milyon 910 bin kayıtlı işsiz sayısı bu nisanda yüzde 23'lük artışla 3 milyon 383 bine ulaştı. Kadınlarda kayıtlı işsiz sayısı yüzde 25 artarken, erkeklerdeki artış yüzde 21,3 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK İŞE YERLEŞTİRME İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE

Sektörler itibarıyla 303 bin 711'lik sayı ile en fazla açık iş imalat sanayi sektöründen geldi. Yılın ilk dört ayında en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe imalat alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi mesleklerinde gerçekleştirildi.

2022 yılı aktif işgücü hizmetleri kapsamında; 25 bin 389 işbaşı eğitim programına, 87 bin 952 kişi, 370 mesleki eğitim kursuna 8 bin 158 kişi katıldı.

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İŞKUR, TÜİK, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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