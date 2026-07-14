Türkiye'den 1 milyar dolarlık çekici ihracatı - Son Dakika
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Türkiye'den 1 milyar dolarlık çekici ihracatı

14.07.2026 11:12
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Ocak-haziran 2023'te Türkiye, 1 milyar 58 milyon dolar değerinde çekici ihraç etti.

Türkiye'den yılın 6 ayında 1 milyar 58 milyon 349 bin dolarlık çekici ihracatı yapıldı.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv sektörünün alt gruplarından çekici üretim sanayisi, ocak-haziran dönemindeki ihracatını 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 25,15 artırdı.

Geçen senenin 6 ayında 845 milyon 630 bin dolar olan çekici ihracatı, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 58 milyon 349 bin dolara yükseldi.

Türkiye'den bu süreçte 50 ülkeye çekici gönderildi.

İlk sıradaki Almanya'ya 181 milyon dolarlık çekici ihracatı

Sektör temsilcileri, ocak-haziran döneminde en fazla dış satımı Almanya'ya gerçekleştirdi.

Bu ülkeye ihracat, 2025'in ilk yarısına kıyasla yüzde 13,5 artarak 159 milyon 901 bin dolardan 181 milyon 524 bin dolara çıktı. Almanya'ya dış satım, toplam çekici ihracatının yüzde 17,1'ini oluşturdu.

Sektör temsilcilerinin, ikinci sıradaki Birleşik Krallık'a çekici ihracatı yüzde 4 artışla 128 milyon 34 bin dolardan 133 milyon 43 bin dolara yükseldi.

Aynı dönemde üçüncü sıradaki Slovenya'ya ihracat ise yüzde 33,2 artışla 95 milyon 973 bin dolardan 127 milyon 840 bin dolara ulaştı.

Dördüncü sırada yer alan Fransa'ya ocak-haziran dönemindeki çekici ihracatı yüzde 59'luk artışla 60 milyon 979 bin dolardan 96 milyon 919 bin dolara yükseldi.

Polonya'ya yüzde 136, İtalya'ya ise yüzde 104 artış

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 111 milyon 946 bin dolarlık ihracat yapılan beşinci sıradaki Belçika'ya bu sene yüzde 26'lık düşüşle 82 milyon 15 bin dolarlık çekici gönderildi.

En çok ürün gönderilen 6. ülke olan Polonya'ya çekici ihracatı 6 ayda yüzde 136,18 artışla 32 milyon 264 bin dolardan 76 milyon 202 bin dolara çıktı.

İtalya'ya bu dönemdeki çekici ihracatı yüzde 104,3'lük yükselişle 35 milyon 337 bin dolardan 72 milyon 194 bin dolara ulaştı.

Çekici ihracatında İspanya yüzde 2,6 artış ve 63 milyon 568 bin dolarla 8'inci, Hollanda yüzde 140 yükseliş ve 51 milyon 104 bin dolarla 9'uncu ve Norveç de yüzde 111 artış ve 46 milyon 214 bin dolarla 10'uncu sırada bulunuyor.

Geçen yılın aynı döneminde çekici ihraç edilmeyen Irak'a bu dönemde 1 milyon 350 bin, İzlanda'ya 324 bin ve Umman'a da 224 bin dolarlık çekici gönderildi.

Kaynak: AA

Otomobil, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'den 1 milyar dolarlık çekici ihracatı - Son Dakika

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