Türkiye Denizüstü Rüzgar İhalesini 2027'de Yapacak - Son Dakika
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Türkiye Denizüstü Rüzgar İhalesini 2027'de Yapacak

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Bakan Bayraktar, denizüstü rüzgarYEKA ihalesinin 2027'nin ilk çeyreğinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, denizüstü (offshore) rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesini 2027'nin ilk çeyreğinde gerçekleştireceklerini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, denizüstü rüzgar enerjisi yeni dönemin en stratejik başlıklarından biri olarak görülüyor.

Bu alanda önemli bir potansiyele sahip Türkiye'de Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında dört ayrı offshore sahası belirlendi.

Söz konusu alanların denizüstü rüzgar enerjisine dayalı YEKA olarak ilan edilmesine yönelik çalışmalar planlanan şekilde devam ediyor.

Denizüstü YEKA yarışması kapsamında hazırlanan şartname taslağı da bakanlığın internet sitesinde sektör temsilcileri, yatırımcılar ve ilgili kuruluşların görüşüne açıldı. 17 Ağustos'a kadar alınacak görüşlerle birlikte nihai şartname oluşturulacak.

COP31'de denizüstü rüzgar mesajı verilecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde denizüstü rüzgar alanında dünyaya bir mesaj vereceklerini söyledi.

Bakan Bayraktar, eylül ayında ihaleyi duyuracaklarını belirterek, "2027'nin ilk çeyreğinde offshore YEKA ihalesini gerçekleştireceğiz. Bu ihale, enerji sektörümüz için bir ilk olacak. Offshore rüzgarda 2035 hedefimiz 5 bin megavatlık bir kapasite" ifadelerini kullandı.

Kasım ayında gerçekleştirilecek COP31'den önce Türkiye'nin ilk denizüstü rüzgar YEKA'sını kamuoyuna duyuracaklarını anımsatan Bayraktar, "Offshore rüzgarı, sadece yeni bir kaynak olarak değerlendirmiyoruz. Aynı zamanda ülkemizin arz güvenliğine dengeli bir katkı sağlayacak, yerli sanayimizi destekleyecek, nitelikli istihdamı artıracak bir alan olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Denizüstü Rüzgar İhalesini 2027'de Yapacak - Son Dakika

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