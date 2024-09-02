Türkiye Ekonomisi İkinci Çeyrekte Yüzde 2,5 Büyüdü - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Ekonomisi İkinci Çeyrekte Yüzde 2,5 Büyüdü

Türkiye Ekonomisi İkinci Çeyrekte Yüzde 2,5 Büyüdü

TÜİK verilerine göre, Türkiye ekonomisi Nisan-Haziran 2024 döneminde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,5 büyüdü. İkinci çeyrekte gayrisafi yurt içi hasıla artış gösterirken, hanehalkı tüketim harcamaları ve iş gücü ödemeleri de artış gösterdi.

02.09.2024 11:11
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin Nisan-Haziran 2024 döneminde (İkinci çeyrek), bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,5 büyüdüğünü açıkladı.

TÜİK, ikinci çeyrek büyüme oranlarına işaret eden gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre; gayrisafi yurt içi hasıla ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,5 arttı. Bir önceki yıla göre gayrisafi yurt içi hasılayı oluşturan diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,4, inşaat yüzde 6,5, tarım sektörü ile gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,7, bilgi ve iletişim faaliyetleri ile finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,2, hizmetler yüzde 2,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 0,6 arttı. Sanayi sektörü ise yüzde 1,8 azaldı. Gayrisafi yurt içi hasıla 2024 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla 9 trilyon 949 milyar 792 milyon TL oldu. Dolar bazında ise 308 milyar 158 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 1,6 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,6 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,7, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 0,5 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,04 artarken, ithalatı yüzde 5,7 azaldı.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 112,4 ARTTI

İş gücü ödemeleri, 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 112,4 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 47,7 arttı. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı, geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 33,8 iken, bu oran 2024 yılında yüzde 40,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 44,6 iken yüzde 37,4 oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Ekonomisi İkinci Çeyrekte Yüzde 2,5 Büyüdü - Son Dakika

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