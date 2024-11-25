Türkiye Finans'tan Güvenli Arama Sistemi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye Finans'tan Güvenli Arama Sistemi

Türkiye Finans\'tan Güvenli Arama Sistemi

Türkiye Finans, telefon aramalarını doğrulayan mobil bildirim sistemi ile güvenli bankacılık sağlıyor.

25.11.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Finans, "Güvenli Arama" mobil bildirim (push notification) sistemini devreye aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, telefon aramalarının doğruluğunu teyit eden gerçek zamanlı mobil bildirim sistemi ile güvenli dijital bankacılık deneyimi sunuyor.

Yeni hizmetle "Türkiye Finans Mobil" bankacılık uygulamasını indirip kullanan Türkiye Finans müşterileri, artık banka tarafından yapılan aramaların güvenli olduğuna dair gerçek zamanlı bildirim alacak.

Geliştirilen sistemle müşteri bankadan arandığında, doğru müşteriyle görüşüldüğü teyit edildikten yaklaşık 20 saniye sonra otomatik olarak, tarih, saat bilgisi ve görüşülen müşteri temsilcisinin ismini de içeren bir mobil bildirim gönderiliyor.

Bu bildirim, müşterinin bankayla güvenli bir görüşme yaptığını doğruluyor ve sahte aramalarla ilgili kaygıları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Müşteriler, mobil uygulamaya giriş yapmalarına gerek kalmadan bildirimlerini doğrudan telefonlarının ana ekranından görebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Melis Tosun Arslan, sektörde müşteri deneyimi mükemmellik standartlarını belirlemek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye Finans olarak bankacılık sistemlerini müşteri deneyimi odaklı yeni teknolojik fonksiyonlarla sürekli geliştirdiklerini aktaran Arslan, "'Hayat Mobil, Bankan Mobil' mottosuyla müşterilerimizin bankacılık yolculuğunu Türkiye Finans'ın insan odaklı teknoloji yaklaşımıyla daha güvenli, akıcı ve kesintisiz hale getiriyoruz. Telefon aramalarının doğruluğunu teyit eden 'Güvenli Arama Mobil Bildirim' sistemi ile müşterilerimizin kendilerini her görüşmede güvende hissetmelerini sağlamayı hedefledik." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye Finans, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Finans'tan Güvenli Arama Sistemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yeni dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava
13:36 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani “Karım beni aldatıyor“ demiş Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani "Karım beni aldatıyor" demiş
12:51 İbrahim Tatlıses’ten kötü haber Sevenlerinden dua istedi İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Sevenlerinden dua istedi
12:40 Görüntü Türkiye’den Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi Görüntü Türkiye'den! Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
21:10 Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi
21:05 Stratonikeia Antik Kenti’nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu Stratonikeia Antik Kenti'nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu
20:54 İstanbul’daki aile katliamında yeni detaylar Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
20:53 Beşiktaş, Göztepe’ye sahasında 4-2 yenildi Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi
20:42 Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor
19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:35 Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 14:23:05. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Finans'tan Güvenli Arama Sistemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.