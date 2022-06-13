Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan Zara'nın ayakkabı reklamına kınama - Son Dakika
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan Zara'nın ayakkabı reklamına kınama

13.06.2022 15:29
Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan Zara'nın ayakkabı reklamına kınama

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, giyim firması Zara'nın bir çift sandaletin altında ve üstüne ekmek koyduğu reklam filmine ilişkin, "Bir, ekmek üreticisi olarak, 'ekmeği nimet olarak kabul eden' tüm vatandaşlarımız adına Zara firmasını kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, giyim firması Zara'nın bir çift sandaletin altında ve üstüne ekmek koyduğu reklam filmine ilişkin, "Bir, ekmek üreticisi olarak, 'ekmeği nimet olarak kabul eden' tüm vatandaşlarımız adına Zara firmasını kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, giyim firması Zara'nın bir çift sandaletin altında ve üstüne ekmek koyduğu reklam filmine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Balcı açıklamasında, söz konusu reklam filminin ekmeği hiçe sayar bir meta olarak kullanılmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını kaydederek, "Tüm dünyada 'kutsallar arasında' yer alan, 'nimet' olarak adlandırılan ekmeğe saygı, çok ama çok önemlidir. Bugün milyonlarca insanın bir dilim ekmek için yaptığı mücadeleyi göz ardı etmek, 'adeta hakaret edercesine' ayaklar altına almak, tam bir aymazlıktır, tam bir cehalet örneğidir" ifadelerini kullandı.

Balcı, açıklamasına şöyle devam etti:

"Uluslararası arenada tasarımlarıyla kendini kanıtlamış Zara firmasının bu tür bir reklam ile nereye varmak istediğini anlamak ise mümkün değildir. Bir, ekmek üreticisi olarak, 'ekmeği nimet olarak kabul eden' tüm vatandaşlarımız adına Zara firmasını kınıyorum. Ve, toplumun tüm kesimlerini de bu bağlamda göreve davet ediyor ve tepkilerini ortaya koymalarını istiyorum." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Halil İbrahim Balcı, Balcı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan Zara'nın ayakkabı reklamına kınama - Son Dakika

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