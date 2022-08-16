Türkiye'de temmuzda 93 bin 902 konut satıldı (1) - Son Dakika
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Türkiye'de temmuzda 93 bin 902 konut satıldı (1)

16.08.2022 10:39
Türkiye'de temmuzda 93 bin 902 konut satıldı (1)

Türkiye genelinde temmuzda 93 bin 902 konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde temmuzda 93 bin 902 konut satışı gerçekleştirildi. Temmuzda satılan konut sayısı, aylık bazda yüzde 37,6, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,9 azalışla 93 bin 902 oldu.

Temmuzda satılan konut sayısı hazirana göre yüzde 37,6 azaldı. Haziranda 150 bin 509 konut satılmıştı.

Satış sayıları bakımından İstanbul, 14 bin 350 konut satışı ve yüzde 15,3 ile en yüksek paya sahip il oldu. İstanbul'u 7 bin 417 konut satışı ve yüzde 7,9 payla Ankara, 4 bin 868 konut satışı ve yüzde 5,2 payla İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller 31 konutla Hakkari ve Ardahan, 49 konutla Şırnak oldu.

(Sürecek)

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de temmuzda 93 bin 902 konut satıldı (1) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Türkiye'de temmuzda 93 bin 902 konut satıldı (1) - Son Dakika
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