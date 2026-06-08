Türkiye Hava Taşımacılığında Büyümeye Devam Edecek - Son Dakika
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Türkiye Hava Taşımacılığında Büyümeye Devam Edecek

08.06.2026 11:17
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IATA yetkilisi Alawadhi, Türkiye'nin hava yolu siparişleri ve büyüme potansiyelini vurguladı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Afrika ve Orta Doğu Bölge Başkan Yardımcısı Kamil Alawadhi, Türkiye'nin uçak siparişlerinin oldukça yüksek seviyede olduğunu belirterek, "Bu nedenle Türkiye'nin mevcut büyüklüğünde kalması mümkün değil." dedi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 82. IATA Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi (WATS) kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Alawadhi, Türkiye'nin havacılık sektörünü çok iyi anlayan ve sektörün ihtiyaçlarını başarılı şekilde yöneten ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin sivil havacılık alanında önemli ilerleme kaydettiğini vurgulayan Alawadhi, "Türkiye, havalimanı altyapısı, hava yolu işletmeciliği ve sektör yönetimi açısından güçlü bir performans sergiliyor." diye konuştu.

Alawadhi, Türk hava yolu şirketlerinin IATA'nın aktif üyeleri arasında bulunduğunu, bu şirketlerin birliğin çok sayıda komite ve çalışma grubunda görev aldığını dile getirdi.

Türkiye ile yakın iletişim içinde olduklarını vurgulayan Alawadhi, "Türkiye ile Afrika ve Orta Doğu'daki birçok ülkeden daha yoğun temas yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

"(Türkiye'nin) Küresel havacılık ağındaki rolü giderek artıyor"

Kamil Alawadhi, Türkiye'nin havacılık sektöründe uzun yıllardır pozitif büyüme sergilediğini belirterek, ülkedeki hava yolu şirketlerinin verdiği büyük ölçekli uçak siparişlerinin geleceğe yönelik büyüme beklentilerini yansıttığını söyledi.

Alawadhi, "Türkiye'nin uçak siparişleri oldukça yüksek seviyede. Bu nedenle Türkiye'nin mevcut büyüklüğünde kalması mümkün değil. Türk havacılık sektörünün önümüzdeki dönemde büyümesini sürdürmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin son yıllarda uluslararası hava taşımacılığında önemli bir merkez haline geldiğini ifade eden Alawadhi, ülkenin coğrafi konumu, güçlü taşıyıcıları ve modern havalimanları sayesinde küresel havacılık ağındaki rolünü giderek artırdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Havacılık, Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Hava Taşımacılığında Büyümeye Devam Edecek - Son Dakika

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