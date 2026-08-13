Türkiye Havalimanları Kapasitesi 397,4 Milyona Çıktı - Son Dakika
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Türkiye Havalimanları Kapasitesi 397,4 Milyona Çıktı

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Uraloğlu, Türkiye'nin havalimanı kapasitesinin 24 yılda 55 milyondan 397,4 milyona yükseldiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanlarının yıllık yolcu kapasitesini 24 yılda 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkardıklarını belirterek, "Böylece yıllık kapasitemiz, 26 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin sivil havacılık alanında yakaladığı büyümeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin havalimanı altyapısı, yolcu kapasitesi ve uçuş ağıyla dünyada dikkati çeken bir seviyeye ulaştığını bildiren Uraloğlu, ülke genelinde havalimanı sayısının bu dönemde 26'dan 58'e yükseldiğini, terminal alanlarının da 541 bin metrekareden 4,1 milyon metrekareye ulaştığını kaydetti.

Uraloğlu, bu doğrultuda havalimanlarının yıllık yolcu kapasitesinin de arttığına dikkati çekerek, "Son 24 yılda havalimanlarımızın yıllık yolcu kapasitesini 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkardık. Böylece yıllık kapasitemiz, 26 AB ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu dönemde hizmet verilen yolcu sayısının yaklaşık 34 milyondan 2025 yılının sonunda 247,1 milyona yükseldiğini anımsatan Uraloğlu, günlük yolcu trafiğinin ise 92 bin düzeyinden 677 bin seviyesine ulaştığını belirtti.

"Türkiye sadece kapasitede değil, küresel sıralamalarda da önemli yükseliş yakaladı"

Uraloğlu, uçak trafiğinde de benzer yükseliş yaşandığına işaret ederek, toplam uçuş sayısının 532 binden 2,5 milyonun üzerine çıktığını, günlük uçuş sayısının ise 6 bin 800'ü aştığını vurguladı.

Türkiye'nin havacılıkta sadece kapasitede değil, küresel sıralamalarda da önemli bir yükseliş yakaladığını belirten Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Dünya yolcu trafiğinde 18. sıradan 7. sıraya, Avrupa'da ise 7. sıradan 3. sıraya yükseldik. Toplam hava aracı sayısı 626'dan 2 bin 218'e çıktı, büyük gövdeli uçak sayısı ise 150'den 800'e ulaştı. Hava yolu koltuk kapasitesi 25 binlerden 157 binin üzerine, kargo kapasitesi de 303 bin tondan 2 bin 903 tona yükseldi. Yurt dışı uçuş noktası sayısı 60'tan 356'ya çıktı. Türkiye'nin hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısı, 81'den 175'e yükseldi. Hava sahasında tanımlı uçuş yollarımız da yüzde 91 artışla 41 bin 901 kilometreden 80 bin kilometreye yükseldi. Yani, bugün uçaklarımız, dünya üzerinde 80 bin kilometreyi bulan dev bir hava koridoru üzerinden uçuş gerçekleştiriyor."

Uraloğlu, uçak park pozisyonlarının 332'den 1739'a, seyrüsefer yardımcı cihazlarının ise 215'ten 589'a çıktığına dikkati çekerek, "Yaptığımız yatırımlarla 2002 yılında sivil havacılığımıza hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna 92,4 kilometre daha ekledik. Pist uzunluğumuz 241,4 kilometreye ulaştı, bu da Ankara- Çorum arasındaki mesafeye denk geliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin havacılıkta ulaştığı bu kapasitenin sadece bugünün değil, geleceğin de altyapısını oluşturduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu büyüme ile ülkemizi küresel hava ulaşım ağının merkezlerinden biri haline getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Havacılık, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Ankara, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Havalimanları Kapasitesi 397,4 Milyona Çıktı - Son Dakika

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