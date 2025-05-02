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Ekonomi

Türkiye İhracatı Artıyor

Türkiye İhracatı Artıyor

Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ihracatının artışını ve hedeflerini açıkladı, yüksek teknolojili ürünlere vurgu yaptı.

02.05.2025 15:59
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yüksek katma değer, inovasyon ve rekabetçilik odaklı ihracat perspektifinde sürdürdüğümüz politikalar sayesinde Türkiye'nin ihracatını artırmayı ve küresel ticaretteki payını yükseltmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün açıklanan dış ticaret verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İhracatımız, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 oranında artmış, yıllıklandırılmış olarak da 265 milyar doların üzerine çıkmıştır. Ocak-nisan döneminde ise ihracatımız yüzde 3,9 oranında artarken, yüksek teknolojili ürün ihracatımız genel ihracat oranındaki artışın çok ötesinde yüzde 13,2 oranında artmıştır. Bu artışta önemli katkısı olan savunma ve havacılık sektörümüzün yılın ilk dört ayında gerçekleştirdiği ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artışla 2,4 milyar dolara ulaşmıştır. Küresel ticaret politikalarındaki belirsizliğin küresel ticaret hacmini düşürücü yönde etkisinin olması beklenirken; yüksek katma değer, inovasyon ve rekabetçilik odaklı ihracat perspektifinde sürdürdüğümüz politikalar sayesinde Türkiye'nin ihracatını artırmayı ve küresel ticaretteki payını yükseltmeyi amaçlıyoruz" dedi. Yılmaz, önümüzdeki dönemde üretimi ve ihracatı destekleyen politikaları hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: DHA

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