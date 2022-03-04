Türkiye ihracattaki büyüme hızıyla dünyanın önde gelen ekonomilerine fark attı - Son Dakika
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Türkiye ihracattaki büyüme hızıyla dünyanın önde gelen ekonomilerine fark attı

04.03.2022 15:34
Türkiye ihracattaki büyüme hızıyla dünyanın önde gelen ekonomilerine fark attı

Türkiye, ihracatta sergilediği büyüme hızıyla 2021'de dünyanın önde gelen ihracatçı ülkelerini geride bıraktı.

Türkiye, ihracatta sergilediği büyüme hızıyla 2021'de dünyanın önde gelen ihracatçı ülkelerini geride bıraktı.

Türkiye, 2021'de ihracatta kırdığı rekorlarla, yüzde 32,8'lik yıllık artış oranına ulaştı ve dünyanın en büyük ihracatçısı konumundaki Çin, ABD, Almanya, İngiltere ve Japonya'yı geride bıraktı.

Geçen yıl 12 ayın 11'inde ihracat rekoru kıran Türkiye, aylık 20 milyar dolar, yıllık ise 200 milyar dolarlık sınırları aşarak tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile 2020'de küresel ticaretteki daralmaya paralel yüzde 6,19 gerileyerek 169,6 milyar dolara gerileyen Türkiye'nin ihracatı, 2021'de yüzde 32,8'lik artışla 225,3 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde dünyanın en yüksek ihracatını gerçekleştiren 5 ülke arasında Çin yüzde 29,9, ABD yüzde 23,1, Almanya yüzde 16,9, Japonya yüzde 16,7 ve İngiltere yüzde 8,7'lik ihracat artışı kaydetti.

Son 4 yıllık döneme bakıldığında ise Türkiye'nin 2017 yılında 164 milyar 494 milyon dolar olan ihracatı 2021'de ulaşılan 225,3 milyar dolarla yüzde 36,9'luk artışa işaret etti.

Türkiye'nin ihracatı, 2018'de yüzde 7,7 ve 2019'da yüzde 2,1 artmasının ardından 2020'de Kovid-19 salgınının küresel ticareti durma noktasına getirmesiyle yüzde 6,2 gerileyerek 169 milyar 637 milyon dolara inmişti.

Son 4 yılda en hızlı ihracat artışı Çin'de

Çin'in 2017 yılında 2 trilyon 263,5 milyar dolar olan ihracatı, 2021'de yüzde 48,6 artışla 3 trilyon 364 milyar dolara çıktı ve bu dönemde en yüksek oranlı büyümeyi kaydetti.

ABD'nin 2017 yılında 1 trilyon 553 milyar dolar olan dış satımı ise yüzde 13,4 artışla 2021 yılında 1 trilyon 762 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde Almanya'nın ihracatı yüzde 11,2 artarak 1 trilyon 457 milyar dolardan 1 trilyon 620 milyar dolara, İngiltere'nin ihracatı yüzde 3,7 artışla 820 milyar dolardan 850 milyar dolara, Japonya'nın ihracatı da yüzde 7,4 yükselişle 700 milyar dolardan, 751 milyar dolara çıktı.

Salgının tedarik zincirine vurduğu darbe ve küresel ticarette yaşanan sorunlar 2019 ve 2020'de dünyanın en büyük ihracatçılarını da vurdu.

ABD'nin ihracatı 2019'da yüzde 1,3, 2020'de yüzde 13,4, Almanya'nın dış satımı 2019'da yüzde 4,3 ve 2020'de yüzde 6,7, Japonya'nın ihracatı 2019'da yüzde 4,5 ve 2020'de yüzde 8,8 azalış kaydetti.

Çin'in ihracatı ise aynı dönemde yavaşlasa da büyümesini sürdürdü. 2019'da yüzde 0,5 artan Çin'in toplam ihracatı 2020'de de yüzde 3,6 büyüdü.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye ihracattaki büyüme hızıyla dünyanın önde gelen ekonomilerine fark attı - Son Dakika


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