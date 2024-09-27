Gaziantep'te İnovasyon Buluşması - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'te İnovasyon Buluşması

Gaziantep\'te İnovasyon Buluşması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 10-12 Ekim tarihlerinde 11.kez düzenlenecek Türkiye İnovasyon Haftası'na (TIW) hazırlık kapsamında gerçekleştirilen TIW Anadolu Buluşmalarının 3.sü TİM, GAİB ve İstasyon Gaziantep iş birliği ile Gaziantep'te hayata geçirildi.

27.09.2024 17:41
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 10-12 Ekim tarihlerinde 11.kez düzenlenecek Türkiye İnovasyon Haftası'na (TIW) hazırlık kapsamında gerçekleştirilen TIW Anadolu Buluşmalarının 3.sü TİM, GAİB ve İstasyon Gaziantep iş birliği ile Gaziantep'te hayata geçirildi.

TİM Başkan Vekili ve GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, GAİB Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Halit Uzanır, TİM Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kübra Ulutaş Tapo ve İstasyon Gaziantep Direktörü Didem Özden ve çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlikte üniversite öğrencilerine inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması hakkında bilgiler verildi. İnovasyon alanında projesi olan 50'ye yakın üniversite öğrencisinin katıldığı etkinlik yeni fikirlere ev sahipliği yaptı.

"Gençler Bizim Geleceğimiz"

İstasyon Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte söz alan TİM Başkan Vekili ve GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci "Hem TİM olarak hem GAİB olarak gençlerimizi çok önemsiyoruz. Çünkü gençler bizim geleceğimiz. Türk ihracatı gençlerimizin katkılarıyla ileriye taşınacak. Bizler de bu gibi etkinliklerde hem gençlerimizle bir araya geliyoruz hem onlar için eğitim programları düzenliyoruz hem de genç arkadaşlarımıza burslar vererek onlarla birlikte bu yolu yürüyoruz. Her bir gencimiz bizim için altın değerinde" dedi.

TIW hakkında da konuşan Kileci "Her yıl düzenlediğimiz Türkiye İnovasyon Haftasını bu yıl 11. kez gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizde her yıl inovasyon şöleni yaşıyoruz. Birbirinden kıymetli projelerin, ürünlerin, fikirlerin, hizmetlerin yer aldığı etkinliğimize herkesi bekliyoruz. Burada bulunan genç kardeşlerimizin de güzel projelerle bizlere katkı sunacağını, yüksek katma değerli ürünlerle ihracatımızı besleyeceğini biliyoruz. Her zaman dediğimiz gibi üretimimizi, emeğimizi, ihracatımızı artık daha inovatif işlere bir şekilde kaydırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Global İnovasyon endeksi'nde yükselişteyiz"

Başkan Kileci'den sonra söz alan TİM Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kübra Ulutaş Tapo ise, "TIW'e hazırlık için gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin üçüncüsünü ve sonuncusunu Gaziantep'te gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. İnovasyon için yaptığımız faaliyetler artarak devam ediyor ve bu etkinlikleri Anadolu'ya yaymaya gayret edeceğiz. Devletimizin ve tüm paydaşlarımızın gayretleri ile atılan adımların neticesinde Global İnovasyon Endeksi'nde ülkemiz iki sıra yükselmiş oldu. Bugün aramızda bulunan genç İnovatim öğrencileri ile birlikte geleceği nasıl inşa edeceğimizi istişare edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Şehrimize ve Ülkemize Katkıda Bulunacağız"

İstasyon Gaziantep Direktörü Didem Özden ise, "Bu etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. İstasyon Gaziantep olarak bizler de KOBİ ve girişimcilere mentörlük, danışmanlık ve eğitimler veriyoruz. Burası inovasyon, proje ve bilişimle desteklediğimiz üç ayaklı bir yapı. Buradan ortaya çıkacak fikirler, projeler şehrimize ve ülkemize katkıda bulunacak" diye konuştu.

Etkinlik, soru-cevap seansının sonrasında gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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