Rusya Devlet Başkanı Putin, Donald Trump ile görüşmesinde Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini ifade ederken; Rusya'nın savaşın nedenlerini ortadan kaldıracağını bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki kritik zirve sona erdi. Edinilen bilgiye göre Vladimir Putin, Rusya'nın savaşın nedenlerini ortadan kaldıracağını bildirdi.
Vladimir Putin'in görüşmede Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyeceğini bildirdiği ifade edilirken; Kremlin Danışmanı Yuri Uşakov, Putin ile Trump'ın temasları sürdürme konusunda anlaştığını belirtti.
İkili arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürerken, görüşmede ayrıca Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler de ele alındı.
Son Dakika › Dünya › Trump-Putin zirvesi sona erdi: Rusya Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyecek - Son Dakika
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