Tarih kesinleşti! PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşiğe geçti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK terör örgütünün önümüzdeki hafta içinde silah bırakmayla ilgili adım atacağını açıkladı. Doğan, "Artık yeni bir aşamaya geçmek üzere olduğumuzdan söz edebiliriz" ifadelerini kullandı.