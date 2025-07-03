Taklitçi esnaftan linç girişimi! Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar - Son Dakika
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Taklitçi esnaftan linç girişimi! Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar

Taklitçi esnaftan linç girişimi! Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar
03.07.2025 17:01
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Antalya'nın Alanya ilçesinde ünlü giyim firmalarının sahte ürünlerini satan esnafa denetimi giden avukat ve jandarma linç girişime maruz kaldı. Kalabalık esnaf grubunun arasında kalarak feci şekilde darp edilen avukat Alperen Erdoğan, ölüm tehditleri de aldı. Jandarmanın kafasında sandalye kırılan olayda koşarak canını zor kurtaran Erdoğan, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Turizm merkezi Alanya'da avukat ve polise linç girişiminde bulunuldu. Taklit ürün satan ve bu faaliyetleri mahkeme kararı ile tespit edilen esnafa yönelik denetime giden avukat hayatını şokunu yaşadı. Sahte ürün satarak vergi kaçıran ve kanunlara aykırı faaliyet sürdüren esnaflara yönelik tespite çıkan avukat Alperen Erdoğan, Okurcular Mahallesi'ndeki Alara Grand Bazaara'da acımasızca darp edildi. Jandarmaların bile engel olmadığı ve jandarmanın da darp edildiği olay sonrası avukat suç duyurusunda bulundu.

AVUKAT DARP EDİLDİ, JANDARMANIN KAFASINDA SANDALYE KIRDILAR

Avukat Alperen Erdoğan, ifadesinde şahsına ve ailesine galiz küfürler edildiğini ifade ederek olayı şöyle anlattı. Erdoğan, "Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliğinin arama kararını uygulamak için Ateş Butik isimli mağazaya jandarma ile birlikte gittik. Ben içeriye girdikten sonra dışarıda büyük bir kalabalık oluştu. Bu sırada kalabalıktan tarafıma galiz küfürler edildi. İşlemin sona ermesiyle dışarıya çıktığımda jandarmaların arasından esnaflar bana saldırmaya başladılar. Saldırı sırasında ayrıca 'Öldürün, buradan sağ çıkamayacak' şeklinde tehditler de savurdular. Jandarma aracına giderken bize sert cisimler fırlatmaya başladılar. Bu sert cisimlerden biri kafama isabet etti, gözüm karardı. Gözümü açtığımda sandalye ve plastik mankenlerle bana ve jandarmaya saldırıyorlardı. Jandarmanın kafasında 2 sandalye kırdılar. Kaçarken kafama 4, çeneme 1 yumruk darbesi aldım. Bütün çarşı boyunca araca ulaşama kadar bu şekilde saldırıya maruz kaldık. Hatta jandarma aracının da önünü kesme çalıştılar. Koşarak canımı zor kurtardım." diyerek yaşadıklarını anlattı.

JANDARMA DA ESNAFTAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Ayrıca kafalarında sandalye kırılan ve çeşitli yerlerinden yaralanan jandarmalar da kendilerine saldıran esnaftan şikayetçi oldu.

Jandarma, Antalya, Alanya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Taklitçi esnaftan linç girişimi! Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taklitçi esnaftan linç girişimi! Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar - Son Dakika
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