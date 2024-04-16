Türkiye'nin inşaat malzemesi sanayi ihracatı şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 artarak 2,36 milyar dolara ulaştı.
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksinin şubat ayı sonuçları açıklandı.
Buna göre, inşaat malzemesi sanayisinin ihracatı şubatta yıllık bazda yüzde 11,1 artarak 2,36 milyar dolara yükseldi. Söz konusu ayda ihracat miktarı da 3,62 milyon ton oldu. İnşaat malzemesi sanayisinin kilogram başına düşen birim ihracat değeri şubatta 0,65 dolara geriledi.
Şubat itibarıyla son 12 aylık inşaat malzemesi ihracatı ise 29,31 milyar dolar oldu.
İnşaat malzemesi ithalatı da şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3'lük artışla 931 milyon dolara yükselirken, ithalat birim fiyatı 3,33 dolar olarak kayıtlara geçti.
8 alt ürün grubunun tamamında ihracat arttı
Rapora göre, endekste yer alan 8 alt ürün grubunun tamamında ihracat değer olarak artış gösterdi. İhracat artışı prefabrik yapılarda yüzde 53,1, demir çelik ürünlerinde yüzde 19, yalıtım malzemesinde yüzde 15,9, ağaç ve ahşapta yüzde 15,7, kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 12, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 7,5, elektrik malzemesi ve teçhizatlarında yüzde 5,5, metal bazlı ürünlerde de yüzde 0,7 oldu.
Şubatta 8 alt ürün grubunun tamamında ihracat birim değeri geriledi.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi İhracatı Şubatta Yüzde 11,1 Arttı - Son Dakika
Tesla'nın yeni ev enerji depolama sistemi Powerwall 3, önemli yeniliklerle birlikte geliyor. 11,5 KW gücünde sürekli bir güç çıkışına sahip olan cihaz, önceki modellere göre %130 daha fazla enerji sağlıyor. Ayrıca güneş panelleriyle tam entegre çalışabiliyor. Powerwall 3'ün fiyatı 9300 dolar olarak belirlenirken, invertersiz modelin daha uygun fiyatlı olacağı söyleniyor. Yeni nesil lityum demir fosfat pillere sahip olan cihaz, uzun bir kullanım ömrü sunuyor.
Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, Eskişehir'de yaşanan kuraklık tehlikesine dikkat çekerek, 2024 senesinin Türkiye'deki İç Anadolu Bölgesi'ndeki üreticiler için çok sıkıntılı olacağını belirtti. Çelikoğlu, yetersiz yağışlar nedeniyle üreticilerin tedirgin olduğunu ve bu durumun tüketiciye de fiyat anlamında sıkıntı yaratacağını ifade etti.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, göreve başladığı ilk gün maaş ödemesinde zorlandıklarını ve kredi çekerek maaş ödemesi yaptıklarını açıkladı. Belediyenin toplam borcu ise 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL olarak belirlendi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısında, 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması önergesi, değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe komisyonu ile Esnaf Komisyonuna sevk edildi.
Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi, emekli maaşlarının yeniden düzenlenmesi için imza kampanyası başlattı. En düşük emekli maaşının 35 bin lira olmasını ve yoksulluk sınırına çıkarılmasını talep eden sendika, imzaları TBMM'ye gönderecek.
Van Valisi Ozan Balcı, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapımı devam eden tekstil fabrikalarının inşaatında incelemelerde bulundu. Balcı, fabrikalar hakkında bilgi alarak istihdam konusunda önemli adımlar atıldığını ve hedeflerinin tekstilde 50 bin istihdam sağlamak olduğunu belirtti.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, gıda üretimi ve satışı yapan işletmeler denetime tabi tutuldu. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol görevlileri, hijyen ve ürün saklama şartlarının kontrol edildiği denetimlerini sürdürdü. Vatandaşlar, herhangi bir problemle karşılaştıklarında Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait 174 Alo Gıda hattını arayabilirler.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, YSK'ya olan güvenin korunması ve muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yeni anayasa tartışmalarına da açık olduklarını belirtti.
Gelir İdaresi Başkanlığı, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin taslağını yayınladı. Buna göre; yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20'ye çıkartılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, lokanta ve kafelerde vergi artışına ilişkin bir tebliğ yayınladı. Tebliğe göre kahvehane, kafeterya, pastane, hazır yemek şirketleri dahil lokantalarda KDV yüzde 8'den yüzde 10'a, alkollü içecekler için uygulanan yüzde 18 KDV ise yüzde 20'ye çıkıyor.
Sinop'un Boyabat ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından düzenlenen IPARD III Hibe Destek Programı bilgilendirme seminerinde, çiftçilere gelir sağlamak amacıyla desteklerin verildiği belirtildi. Kaymakam Enver Yılmaz, destek alabilmek için koşullara uygun olmanın ve projelerde hassasiyet göstermenin önemine vurgu yaptı. Seminerde ayrıca TKDK iletişim uzmanı Gülay Kural, çeşitli sektörlerde desteklenen konular hakkında bilgi verdi.
Yalova'da gerçekleştirilen Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yürüyüş, tören ve konuşmaların yapıldığı etkinlikte, Yalova'nın turizm potansiyeli ve eksiklikleri üzerine konuşmalar gerçekleştirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?