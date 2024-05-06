Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi Üretimi Şubatta Yüzde 24,7 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi Üretimi Şubatta Yüzde 24,7 Arttı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi Üretimi Şubatta Yüzde 24,7 Arttı

Türkiye'nin inşaat malzemesi sanayi üretimi şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 artış gösterdi. İlk iki ayda 17 alt sektörde üretim artarken, 5 alt sektörde azalma yaşandı. Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin ivme kazanmasıyla inşaat sektöründe büyüme bekleniyor.

06.05.2024 13:01  Güncelleme: 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin inşaat malzemesi sanayi üretimi şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 artış gösterdi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Aylık Sektör Raporu'nun nisan sonuçları açıklandı.

Rapora göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 24,7 arttı. Yılın ilk 2 ayındaki üretim artışı 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.

Ocak-şubat döneminde 17 alt sektörde üretim geçen yılın ilk iki ayına göre artarken, 5 alt sektörde azaldı.

İlk iki ayda üretim demir-çelik çubuk profilde yüzde 30,4, hazır betonda yüzde 29,1, çimentoda yüzde 26,7, demir ve çelikten inşaat ürünlerinde yüzde 24,5 ve inşaat camlarında yüzde 23 arttı. Seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 23,2, seramik sağlık gereçleri üretimi ise yüzde 19,4 azaldı.

Kentsel dönüşümdeki hareketlenme sektör büyümesine olumlu katkı sağlayacak

İnşaat sektörünün gelecek döneme ilişkin öngörülerinin de yer aldığı rapora göre, yerel seçimler sonrası kredi büyümesine ilişkin sınırlamalar ile sıkılaştırma adımlarının sektör üzerindeki kısıtlayıcı etkisinin sürmesi bekleniyor.

Mart sonuna kadar deprem bölgesinde 78 bin konut inşaatı tamamlanırken, yıl sonuna kadar ilave olarak 122 bin adet daha konutun tamamlanması hedefleniyor.

"Yarısı Bizden Kampanyası"nın daha aktif uygulanarak kentsel dönüşüme ivme sağlaması, bu sayede hızlanması beklenen kentsel dönüşüm faaliyetlerinin inşaat sektöründe büyümeye olumlu katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi Üretimi Şubatta Yüzde 24,7 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı
13:34 Gaziantep’te katliam gibi kaza 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı Gaziantep'te katliam gibi kaza! 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
13:32 Özel’den “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP içinde karışıklık planı var“ iddialarına yanıt Özel'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP içinde karışıklık planı var" iddialarına yanıt
12:46 Erzurum’a, Antalya iklim şartlarına göre sera Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar Erzurum'a, Antalya iklim şartlarına göre sera! Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
14:05 Kahtalı Mıçe kansere yakalandı Kahtalı Mıçe kansere yakalandı
13:55 Erzincan’da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor Erzincan'da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor
13:08 Yağmur Taktaş’ın Adana’daki mezarı otopsi için açıldı Yağmur Taktaş'ın Adana'daki mezarı otopsi için açıldı
13:03 Putin emri verdi Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı Putin emri verdi! Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı
12:48 Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin 80’i kapatılmalı Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin %80'i kapatılmalı
12:12 Göbeğini paraya çeviren adam Serveti dudak uçuklatıyor Göbeğini paraya çeviren adam! Serveti dudak uçuklatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 14:38:49. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi Üretimi Şubatta Yüzde 24,7 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement