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Türkiye İş Bankası AŞ Sermaye Artırımı Duyurusu

Türkiye İş Bankası AŞ, sermayesini 15 milyar lira artırarak 25 milyar liraya çıkaracağını duyurdu. Artış tamamen olağanüstü yedeklerden karşılanacak ve ortaklara bedelsiz kaydi pay olarak verilecek.

Türkiye İş Bankası AŞ Sermaye Artırımı Duyurusu
15.12.2023 - 19:39,  Güncelleme: 19:50
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Türkiye İş Bankası AŞ 10 milyar lira tutarındaki sermayesini 15 milyar artırarak 25 milyara çıkaracağını duyurdu.

Türkiye İş Bankası AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bankanın 10 milyar lira tutarındaki ödenmiş sermayesinin 15 milyar artırılarak kayıtlı sermaye tavanı olan 25 milyar liraya yükselteceğini bildirildi.

Açıklamada, artışın tamamının olağanüstü yedeklerden karşılanarak ortaklara bedelsiz kaydi pay olarak verileceği, esas sözleşmenin sermayeyi düzenleyen 5 numaralı maddesinin tadiline ve sermaye artırımına ilişkin olarak ilgili mercilere müracaat edilmesi ve sermaye artırım işlemlerinin yürütülmesi hususlarında genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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