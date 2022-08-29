TÜİK: İhracat yüzde 13,4, ithalat yüzde 41,4 arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), dış ticaret endekslerini açıkladı. Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,4, ithalat yüzde 41,4 arttı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; ihracat 2022'nin temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 18 milyar 551 milyon dolar, ithalat yüzde 41,4 artarak 29 milyar 240 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat 2022'nin ocak-temmuz döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 artarak 144 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 artarak 206 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat; temmuzda yüzde 7,4 artarak 15 milyar 665 milyon dolardan, 16 milyar 820 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 19,3 artarak 16 milyar 560 milyon dolardan, 19 milyar 763 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, temmuzda 2 milyar 943 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 13,5 artarak 36 milyar 582 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,1 oldu.DIŞ TİCARET AÇIĞI TEMMUZDA YÜZDE 147 ARTTIDış ticaret açığı, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 147 artarak 4 milyar 329 milyon dolardan, 10 milyar 690 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Temmuz ayında yüzde 79,1'ken, 2022 Temmuz ayında yüzde 63,4'e geriledi. Ocak- temmuz döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 143,7 artarak 25 milyar 510 milyon dolardan, 62 milyar 177 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,6'dan, 69,9'a geriledi.EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYATemmuzda ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 490 milyon dolar olurken Almanya'yı sırasıyla; 1 milyar 315 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 15 milyon dolar ile Birleşik Krallık , 1 milyar 2 milyon dolar ile Irak , 850 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,6'sını oluşturdu. Ocak-temmuz döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 12 milyar 114 milyon dolar olurken bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 938 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 501 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 7 milyar 460 milyon dolar ile İtalya ve 7 milyar 355 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,7'sini oluşturdu. EN FAZLA İTHALAT RUSYA FEDERASYONU'NDAN

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Temmuz ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 374 milyon dolar olurken bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 804 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 779 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 446 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 389 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,7'sini oluşturdu. Ocak-temmuz döneminde de ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 32 milyar 116 milyon dolar olurken bu ülkeyi sırasıyla; 23 milyar 887 milyon dolar ile Çin, 13 milyar 279 milyon dolar ile Almanya, 8 milyar 971 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 956 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,7'sini oluşturdu.