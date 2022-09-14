Tüik: Tavuk Eti Üretimi Temmuz Ayında Yüzde 14,1 Azaldı - Son Dakika
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Tüik: Tavuk Eti Üretimi Temmuz Ayında Yüzde 14,1 Azaldı

14.09.2022 11:13
Tüik: Tavuk Eti Üretimi Temmuz Ayında Yüzde 14,1 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda 219 bin 493 ton olan tavuk eti üretimi temmuz ayında yüzde 14,1 azalarak 188 bin 613 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda 219 bin 493 ton olan tavuk eti üretimi temmuz ayında yüzde 14,1 azalarak 188 bin 613 ton oldu.

TÜİK, temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

YUMURTA ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 2,7 ARTTI

Bir önceki ay 1 milyar 528 milyon 58 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi, temmuz ayında yüzde 2,7 artarak 1 milyar 569 milyon 130 bin adet oldu.

TAVUK ETİ ÜRETİMİ YILLIK BAZDA YÜZDE 16,5 ARTTI

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 16,5, kesilen tavuk sayısı yüzde 14,9, hindi eti üretimi yüzde 9,6 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,5 arttı. Ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 13,1, tavuk eti üretimi yüzde 10,8, hindi eti üretimi yüzde 9,9 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,6 arttı.

Haziranda 219 bin 493 ton olan tavuk eti üretimi temmuz ayında yüzde 14,1 azalarak 188 bin 613 ton oldu.

YORUMLAR
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Mürsel Alban, Tüik'in 'İstatistiklerle Türkiye 2021' İsimli Kitapçığını İade Etti: 'Tüik, Bir Saray Kurumu Haline Dönüşmüştür' Mürsel Alban, Tüik'in 'İstatistiklerle Türkiye 2021' İsimli Kitapçığını İade Etti: 'Tüik, Bir Saray Kurumu Haline Dönüşmüştür' Toplanan inek sütü miktarı temmuzda yıllık bazda yüzde 0,6 arttı Toplanan inek sütü miktarı temmuzda yıllık bazda yüzde 0,6 arttı
Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüik: Tavuk Eti Üretimi Temmuz Ayında Yüzde 14,1 Azaldı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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