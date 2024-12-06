Türkiye-İtalya Taşımacılık Anlaşması İmzalandı

Ekonomi

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ile İtalya Taşımacılar Derneği (ALIS), taşımaların sorunsuz gerçekleştirilmesi ve tır sürücülerine yönelik vize süreçlerinin hızlandırılması amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

UND'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile İtalya arasındaki güçlü ekonomik bağlara dayanarak, iki ülke arasındaki taşımacılıkla ilgili sorunlar, İtalya'da düzenlenen ALIS Genel Kurulu'nda gündeme geldi.

Bu çerçevede, UND ile ALIS, transit, ikili ve üçüncü ülke taşımalarının sorunsuz gerçekleştirilmesi ve tır sürücülerine yönelik vize süreçlerinin hızlandırılması amacıyla mutabakat zaptına imza atıldı.

Roma'da düzenlenen imza törenine, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Turizm Bakanı Daniela Santanche ve Lazio Bölgesi Başkan Yardımcısı Roberta Angelilli katıldı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise video konferans yoluyla destek verdi.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Türkiye, Avrupa ile ticaretinde İtalya'yı kritik bir ortak olarak konumlandırıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi ihracatta 12 milyar avro, ithalatta ise 14 milyar avro seviyelerinde bulunuyor. Türkiye'den Avrupa'ya yapılan taşımaların önemli bir kısmı Ro-Ro yöntemiyle gerçekleşiyor. Ancak sınırlı geçiş belgeleri ve zorlu vize süreçleri, bu ticaretin önündeki en büyük engellerden biri olarak öne çıkıyor.

İki ülke arasında taşımacılık yapan firmalara verilen geçiş belgesi kotası, ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalıyor. Sadece 39 bin adetle sınırlı olan ikili geçiş belgelerinin yıl sonundan önce tükenmesi bekleniyor. Transit geçiş belgeleri ise yalnızca 7 bin adetle sınırlı durumda.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen UND Başkanı Şerafettin Aras, "Bugün burada yalnızca Türkiye ile İtalya arasındaki taşımacılığı geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgesel lojistik altyapısının güçlenmesine de katkı sağlıyoruz. Bu anlaşma, ekonomik bağlarımızı güçlendiren tarihi bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Aras, bu sınırlamaların yalnızca Türk taşımacılık sektörünü değil İtalyan ekonomisini de olumsuz etkilediğini ayrıca üçüncü ülke geçiş belgesi kotasının halen tahsis edilmemesinin, İtalyan mallarının Türkiye üzerinden Orta Doğu ve Asya'ya ulaşmasını kısıtladığını belirtti.

Aras, İtalya'nın sürücüler için vize süreçlerini kolaylaştırmasının hem ticaret hem de lojistik altyapısı açısından kritik bir adım olacağına işaret ederek, "Tır yükü ve sürücüsü birbirinden ayrılamaz bir bütündür. Bu süreçlerde yaşanan gecikmeler, sadece lojistik sektörü için değil, ticaretin genel akışı için de büyük kayıplara yol açmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"İmzalanan mutabakat zaptı, taşımacılık sektörünü daha verimli ve sürdürülebilir hale getirme hedefi taşıyor"

ALIS Başkanı Guido Grimaldi'nin iki ülke arasındaki çevre dostu gemi hatları gibi projelerine atıfta bulunan Aras, bu yatırımın sadece bölgesel değil, küresel lojistik ve ticaret ağlarını güçlendireceğini ifade etti.

İmzalanan mutabakat zaptının, taşımacılık sektörünü daha verimli ve sürdürülebilir hale getirme hedefi taşıdığını vurgulayan UND Başkanı Aras, "Bu mutabakat zaptı, sadece bir işbirliği anlaşması değil, ortak vizyonumuzun bir göstergesidir. Türkiye ve İtalya olarak, lojistik ve ticarette daha güçlü bir geleceği birlikte inşa edeceğiz. İmzalanan bu anlaşma, Türkiye ve İtalya arasındaki taşımacılık engellerini kaldırarak ekonomik bağları daha da güçlendirmeyi ve her iki ülkenin uluslararası ticaretteki konumlarını sağlamlaştırmayı amaçlıyor. UND ve ALIS'in bu işbirliği, bölgesel ekonomilerin kalkınmasında ve ticaret hacimlerinin artmasında önemli bir rol oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.