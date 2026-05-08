Türkiye-Kanada İş Forumu Gerçekleşti

08.05.2026 17:26
Gebze Ticaret Odası, Türkiye-Canada Business Forum'a katılarak ticari ilişkileri güçlendirdi.

Gebze Ticaret Odası "Türkiye-Canada Business Forum and B2B Meetings" programına katıldı.

GTO'dan yapılan açıklamaya göre, kardeş oda olan Burlington Ticaret Odası ve Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Canada Business Forum and B2B Meetings programına katılım sağlandı.

Türkiye ile Kanada arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve yeni işbirliklerinin oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen programda, çok sayıda iş insanı, sektör temsilcisi ve firma yetkilisi bir araya geldi.

Gebze Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen görüşmelerde, üyelerinin doğru firmalarla eşleştirilmesi, yeni ticari bağlantılar kurması ve uluslararası iş fırsatlarını değerlendirmesi adına program öncesinde ve program süresince destek sağlandı. Üyelerin Kanada pazarı başta olmak üzere uluslararası pazarlara erişimini artırmaya yönelik de önemli temaslar gerçekleştirildi.

Program boyunca, dış ticaret, yatırım, sanayi işbirlikleri ve ihracat odaklı ticari ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, firmalar arasında sürdürülebilir işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişi yapıldı.

Üyelerin küresel pazarlarda daha güçlü şekilde yer alabilmesi ve uluslararası temaslarını sürdürmeye devam etmesi ve yeni ticaret köprüleri oluşturmaya, ihracat kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

