Türkiye Mayıs Ayında İhracat Rekoru Kırdı

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Cumhuriyet tarihinin en yüksek mayıs ayı ihracat rakamına ulaştık. 2024 Mayıs ayında yüzde 11,4'lük artışla 24,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret verilerine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Bakan Bolat, ihracat verilerinde rekorlar kırıldığına dikkat çekerken Mayıs ayında cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığını belirtti. Bakan Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın ise 260,1 milyar dolara ulaşarak yine cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını ifade etti.

Mayıs ayı ihracat rekoru

Tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracat rakamına ulaşıldığını belirten Bakan Bolat, "2024 Mayıs ayında yüzde 11,4'lük artışla 24,1 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık. Bir önceki Mayıs ayında ihracatımız 21,6 milyar dolardı. Tam 2,5 milyar dolarlık artış oldu. Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatına ulaştık. Mayıs 2024'te 100 yılın en yüksek aylık ihracatı gerçekleşti" diye konuştu.

"Yıllıklandırılmış ihracat 260,1 milyar dolara ulaştı, Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı"

Bakan Bolat, sözlerine şöyle devam etti: "Mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artış ile 260,1 milyar dolar oldu. Bu rakam ile Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. 1 yıl önce Mayıs ayında yıllıklandırılmış ihracatımız 254,1 milyar dolar seviyesindeydi. Yıllıklandırılmış ihracatımızda geçen yılın aynı dönemindeki rakama göre 6 milyar dolar artış gerçekleşti. Geçen 5 ay içinde zorlu bir süreç vardı. Uzun tatiller vardı, kısa aylar vardı. Buna rağmen son 1 yıl içinde yüzde 2.3'lük artışla 260 milyar 100 milyon dolara ulaşmış bulunuyoruz."

"İthalatta düşüş eğilimi devam ediyor"

İthalatta azalış olduğunu da açıklayan Bakan Bolat, "İthalatımızdaki düşüş eğilimi mayıs ayında da devam etmiştir. İthalatımız yıllık bazda yüzde 10,3 oranında düşüşle 30,1 milyar dolar seviyesine geriledi. Bu rakam 3,5 milyar dolarlık azalma demek" ifadelerini kullandı.

Dış ticaret açığının azaldığını belirten Bakan Bolat, "Mayıs ayında yüzde 48 oranında dış ticaret açığımız azaldı, tam 6,5 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı hızlı bir yükseliş kaydetti. İhracatın ithalatı karşılama oranında 15,3 puanlık artış görüldü. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63,4'ten yüzde 78,7'ye yükseldi" şeklinde konuştu.

İlk 5 ayda ihracat arttı, ithalat düştü

İlk 5 ay rakamlarına ilişkin de bilgi veren Bakan Bolat, "2024'ün ilk 5 ayında ihracatımız yüzde 4,5 artarak 107 milyar dolara yükseldi. İlk 5 ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 4,6 milyar dolar ihracat artışı sağlamış olduk. İlk 5 aya baktığımızda ithalatımız yüzde 9,2 azalışla 143 milyar 674 milyon dolara geriledi" dedi. - İSTANBUL