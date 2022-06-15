Türkiye Moğolistan İş Konseyi Ortak Toplantısı - Son Dakika
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Türkiye Moğolistan İş Konseyi Ortak Toplantısı

15.06.2022 14:07
Türkiye Moğolistan İş Konseyi Ortak Toplantısı

Türkiye-Moğolistan İş Konseyi Başkanı Halil Avcı, Türkiye-Moğolistan İş Konseyi Ortak Toplantısında, her iki tarafın tüm alanlarda iş birliğinin daha da gelişmesi isteği ve kararlılığında olduğunu bildirdi.

Türkiye- Moğolistan İş Konseyi Başkanı Halil Avcı, Türkiye-Moğolistan İş Konseyi Ortak Toplantısında, her iki tarafın tüm alanlarda iş birliğinin daha da gelişmesi isteği ve kararlılığında olduğunu bildirdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Moğolistan İş Konseyi, Halil Avcı'nın başkanlığında, Moğolistan Ankara Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar ile karşı kanat kuruluşu Moğolistan Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Amartuvshin Otgondavaa'nın katılımıyla Moğolistan İş Konseyi ortak toplantısını gerçekleştirdi.

Avcı, iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak tarihi ve kültürel bağlar temelinde ilerlediğini, her iki tarafın tüm alanlarda iş birliğinin daha da gelişmesi isteği ve kararlılığında olduğunu söyledi.

Türkiye ile Moğolistan arasında ticari ve ekonomik işbirliğinin ileriye taşınması çabasında olduklarını ifade eden Avcı, toplantıda, ikili iş birliği fırsatları ve ticari ilişkilerin ele alındığı bilgisini verdi.

Halil Avcı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Avcı, Türk-Moğol İş Konseyinin kurulduğu tarihten bu yana Moğol ve Türk iş adamlarını iki ülkedeki yatırım ve ticaret olanakları hakkında bilgilendirmek ve iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine engel teşkil eden sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösterdiğini anımsattı.

Halil Avcı, Türkiye ekonomisinin dinamiklerini güçlendirmek ve Türkiye'nin gücünü dünyaya taşımak için 1985 yılından beri faaliyetlerini sürdüren DEİK çatısı altında ticari diploması faaliyetlerinin son derece olumlu bir atmosferde devam ettiğini belirtti.

İki ülke arasındaki köklü bağlara da dikkati çeken Avcı, bu bağların ticari ilişkilerin de sorunsuz ilerlemesinde önemli bir etken olduğunu belirterek, "DEİK ailesi olarak dost kardeş iki ülkenin ticari diplomasisi yönünden ikili ilişkilerimizi geliştirme çabamız bundan sonraki süreçte de devam edecek" dedi. - ADANA

Türkiye Moğolistan İş Konseyi Ortak Toplantısı
Türkiye Moğolistan İş Konseyi Ortak Toplantısı

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Kaynak: İHA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Togo Cumhuriyeti, Moğolistan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Moğolistan İş Konseyi Ortak Toplantısı - Son Dakika

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